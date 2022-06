Twijfel in Smallingerland over Hûs en Hiem

di 21 juni 2022 21.36 uur

DRACHTEN - De ELP in Smallingerland zaagt aan de stoelpoten van welstandscommissie Hûs en Hiem, die advies geeft over bouwplannen. Reden voor de twijfel was de vernietigende kritiek op het plan op voor de nieuwbouw van de SBO-scholen in de wijk Vrijburg. Het ontwerp, zoals dat wat de gemeente betreft kan worden uitgevoerd, werd door de commissie bijkans tot de grond toe afgebrand. “Is het nu geen tijd om afscheid van Hûs en Hiem te nemen’’, vroeg ELP’er Michiel Bolt aan het college, dat zelf ook twijfelt aan de samenwerking.

Met de nieuwe Omgevingswet volgend jaar is het voor gemeenten mogelijk om eisen van welstand aan bouwplannen zelf te toetsen. ELP’er Bolt stuurde met zijn vragen aan om op dat moment ook afscheid van Hûs en Hiem te nemen. Wethouder Maria le Roy hield de gemeenteraad voor dat die stap nu te laat is. Opzeggen moet minstens een heel jaar van tevoren. Een afscheid vergt volgens haar bovendien een goede voorbereiding en moet bovendien tijdig worden aangekondigd.

“Aan de andere kant is het ook geen probleem dat de opvattingen van gemeente en de welstandscommissie botsen’’, oordeelde wethouder Le Roy. Ze vindt dat zowel de gemeente als Hûs en Hiem op die manier scherp worden gehouden. Bovendien oordeelt de commissie op basis van welstandsregels, die de gemeente zelf heeft vastgesteld. De wethouder vindt dat de regels uit 2014 nodig weer op actualiteit bekeken moeten worden. Dat gaat het college ook doen.