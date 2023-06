Politie zoekt getuigen van ongeval waarbij agent zwaargewond raakte

di 13 juni 2023 18.25 uur

NIJEGA - De politie is op zoek naar getuigen van het ongeval waarbij een 43-jarige politieagent zwaargewond raakte. De agent zat in een politieauto die een pechgeval beveiligde op de Wâldwei bij Nijega. Een PostNL bus zag te laat dat de rechterrijstrook was afgesloten en een aanrijding was het gevolg.



Het ongeval vond maandag rond 09.30 uur plaats. De politieagent van basisteam Noordoost-Fryslân raakte zwaargewond. De 46-jarige bestuurster van het busje raakte ook gewond. Beide slachtoffers zijn overgebracht naar het ziekenhuis.

Politie zoekt getuigen

De politie is op zoek naar meer informatie en vraagt getuigen zich te melden. Team Verkeer is direct een onderzoek gestart en is op zoek naar meer informatie over met name de periode voorafgaand aan het ongeval.

Eventuele getuigen kunnen zich melden via 0900-8844.