Politieagent gewond bij beveiligen pechgeval op Wâldwei

ma 12 juni 2023 12.50 uur

NIJEGA - Het beveiligen van een busje met pech op de Wâldwei (N31) ging maandagochtend vreselijk mis. De politie had de rechterrijstrook afgesloten, zodat een berger het voertuig veilig kon bergen. Een PostNL busje zag te laat dat de rijstrook was afgesloten en reed vol in op de politieauto. Door de klap raakten beide voertuigen flink beschadigd.

Tijdens de aanrijding zat er nog een agent in het voertuig. De 43-jarige man raakte ernstig gewond en is overgebracht naar het ziekenhuis. De man is werkzaam bij basisteam Noordoost-Fryslân. Volgens een getuige was de agent eerst niet aanspreekbaar.

De pakketbezorger, een 46-jarige vrouw uit Grou, wist na het ongeval zelfstandig uit te stappen. Zij raakte wel gewond en is behandeld in het ziekenhuis.

Excursie met school

De 17-jarige Marc de Jong zat samen met zeven andere personen in het busje wat opgehaald werd door de berger. "Wij waren onderweg naar Heerenveen voor een excursie met school", zo laat hij weten. Zij kwamen uit de Westereen en bij Nijega ging het mis. Het voertuig waarin hij zat kreeg motorpech.

Zagen het ongeval gebeuren

Marc zag samen met zijn klasgenoten het ongeval gebeuren. "Wij werden op de berger getakeld en toen we naar achteren keken, zagen we de politieauto wegrollen. Het PostNL busje stond op het midden van de weg met schade", zo laat Marc weten. Door de klap eindigde de politieauto op de invoegstrook.

Geschrokken

Merijn Bosman (17) zat ook in het voertuig dat pech kreeg. Ook hij zag het ongeval gebeuren. Merijn geeft aan geschrokken te zijn. "Het was ook een gevaarlijk punt daar, we stonden met zijn allen langs de vluchtstrook", zo zegt Merijn.

Hij en zijn klasgenoten zijn na het ongeval bij Van der Valk gebracht. Hier stond een busje klaar en heeft de leerlingen weer terug naar school gebracht. "Wij zitten weer op school en mogen zo gaan", zo laat Merijn weten.