Noorderbreedte legt medewerkers spreekverbod op

do 08 juni 2023 16.38 uur

HURDEGARYP - Medewerkers van Noorderbreedte hebben een spreekverbod opgelegd gekregen. De zorginstelling probeert hiermee de 'geest terug in de fles' te krijgen.

Het spreekverbod is een directe actie als gevolg van het nieuws dat WâldNet woensdag naar buiten bracht. WâldNet onthulde dat twee zorgmedewerksters op Bennema State in Hurdegaryp eind vorig jaar werden ontslagen vanwege 'grensoverschrijdend gedrag'. Althans, zo omschrijft Noorderbreedte de kwestie.

Verdenkingen

In werkelijkheid ligt er veel meer op tafel. De twee medewerksters zouden cliënten van Bennema State mishandeld hebben. Ook zouden ze boodschappen hebben gedaan op kosten van cliënten en werd een bewoner verplicht porno voorgeschoteld. Dankzij alerte medewerksters, die een onderzoek starten, werd het duo uiteindelijk ontmaskert.

Ontslag

Noorderbreedte heeft de twee medewerksters op staande voet ontslagen maar zou - tot op heden - verzuimd hebben om aangifte te doen bij de politie. Noorderbreedte zou dit gedaan hebben om te voorkomen dat de inspectie langskomt.

Destijds werden medewerkers al een spreekverbod opgelegd. Dat is na de publicatie op WâldNet opnieuw gedaan. Ook moesten medewerkers hun reacties wissen die ze op Facebook hadden geplaatst.

Medewerkster ging in beroep tegen ontslag

Eén van de twee vrouwen stapte zelf naar de rechter om haar baan terug te krijgen. Zij werd vermoedelijk deze maand in het ongelijk gesteld door de kantonrechter in Leeuwarden. Klik hier voor het verhaal in de Leeuwarder Courant. Het is onduidelijk wanneer deze zitting plaatsvond.

