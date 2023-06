Zorgmedewerkers lieten bewoners verplicht porno kijken

wo 07 juni 2023 14.10 uur

HURDEGARYP - Twee zorgmedewerksters van Bennema State in Hurdegaryp zijn eind 2022 ontslagen vanwege grensoverschrijdend gedrag.

Noorderbreedte wil het ontslag niet bevestigen aan WâldNet maar bevestigt wel dat er wel degelijk sprake was van grensoverschrijdend gedrag. "Dit nemen wij als organisatie uiterst serieus en zijn hier dan ook adequaat en zeer zorgvuldig mee omgegaan. Noorderbreedte heeft passende juridische maatregelen genomen die horen bij een dergelijk incident."

Anonieme brief

Uit een anonieme brief aan WâldNet blijkt dat het management aanvankelijk niet in actie kwam. De gedupeerde bewoners van de afdeling 'Kleinschalig wonen' gedroegen zich al een tijdje anders als de twee medewerksters op de werkvloer waren geweest. Er klopte iets niet. Uiteindelijk kwam het wangedrag aan het licht omdat de collega's een onderzoek startten.

Diefstal en mishandeling

Er werd als eerste ontdekt dat de medewerkers boodschappen deden op kosten van de bewoners en deze boodschappen mee naar huis namen. Ook werd duidelijk dat het duo bewoners fysiek en mentaal mishandelden.

Verplicht porno kijken

"Er wordt geschreeuwd, vastgepakt, bewoners worden niet geholpen wanneer zij naar het toilet moeten." Ook wordt de rolstoel soms op de rem gezet zodat ze niet weg kunnen. "Wanneer bewoners vervelend of huileger zijn, krijgen zij geen eten, worden apart van de groep geplaatst of buiten gezet zonder jas..." De grootste schok kregen collega's toen ze ontdekten dat het duo de bewoners verplicht porno lieten kijken.

Geen aangifte

Beide zorgmedewerkers zijn uiteindelijk ontslagen. Dat staat geschreven in de brief en een andere bron bevestigt dat. Noorderbreedte zou in een bijeenkomst met het personeel hebben laten weten dat de families van de betrokken bewoners zijn ingelicht en dat zij geen aangifte wilden doen. Ook Noorderbreedte zou zelf geen aangifte bij de politie hebben gedaan. De twee dames zouden zelfs alweer bij een andere zorginstelling werkzaam zijn.

"Voor ons, zorgmedewerkers Noorderbreedte, is het verschrikkelijk dat dit gebeurt." De briefschrijver hoopt dat dit soort voorvallen gemeld gaan worden en dat er via een aangifte voorkomen wordt dat deze verdachte medewerkers weer aan de slag kunnen gaan in de zorg.

Noorderbreedte heeft WâldNet laten weten dat zij verder niet inhoudelijk ingaat op verdere details.

Poll: Moet Noorderbreedte alsnog aangifte bij de politie doen?

Ja 96.1%

Nee 3.9%

? aantal stemmen | login en stem ook mee!