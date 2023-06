Jongen komt klem te zitten in boom

wo 07 juni 2023 12.15 uur

DRACHTEN - Achteraf kon de jongen wel weer lachen, maar even daarvoor zat hij nog klem in een boom. De jongen was aan het spelen op een schoolplein aan de Handwerkerszijde in Drachten toen hij in een boom klom. Hoe het gebeurde is niet helemaal duidelijk, maar hij raakte bekneld tussen twee dikke takken.

De brandweer van Drachten werd opgeroepen om de jongen te bevrijden. Maar toen zij ter plaatse kwamen was de jongen al uit zijn benarde positie bevrijd geholpen. Wel hebben zij de "schuldige" tak van de boom gezaagd. Mede omdat vorig jaar er ook al iemand klem kwam te zitten in dezelfde boom.

De jongeman was flink geschrokken en hij mocht daarom nog even op foto in de brandweerauto. Toen de brandweerlieden klaar waren met het zagen van de tak konden zij weer terug naar de kazerne.

FOTONIEUWS