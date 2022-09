Brandweer redt vierjarige Levi 'uit boom'

do 01 september 2022 16.17 uur

DRACHTEN - De vierjarige Levi beleefde donderdag een paar vervelende momenten. Hij raakte tijdens het spelen met zijn knie bekneld tussen twee takken van een boom op het schoolplein van OBS De Swetten aan de Handwerkerszijde in Drachten.

De brandweer van Drachten moest er aan te pas komen om hem te bevrijden. Zij werden om 15.40 uur opgeroepen voor de beknelling. En met de brandweer was Levi gelukkig bekend, zijn vader is namelijk ook brandweerman. Helaas kon zijn vader deze keer niet in actie komen omdat hij aan het werk was. Gelukkig was de moeder van Levi er wel bij.

De collega's van zijn vader hadden de klus snel geklaard. Met een 'spreider' werden de twee dikke takken uit elkaar geduwd zodat Levi zijn knie eruit kon trekken. Via FaceTime kon zijn vader er uiteindelijk toch nog bij zijn. Binnen no-time stond de jongeman weer op beide benen. Levi kwam met de schrik vrij en raakte niet gewond.

