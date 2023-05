Burumers maken weilanden schoon na grote brand

ma 29 mei 2023 12.00 uur

BURUM - Tientallen mensen uit Burum en omgeving kwamen op Tweede Pinksterdag in actie om de weilanden aan de Keegensterweg schoon te maken. Heel veel deeltjes van zonnepanelen kwamen daar terecht als gevolg van de grote brand in een woonboerderij.

Op het dak van de woonboerderij lagen zo'n 60 zonnepanelen. Uit onderzoek van de FUMO is gebleken dat er bij de brand geen asbest is vrijgekomen. Renze Poortinga zorgde voor koffie, thee en cake voor iedereen. Er is daarna begonnen met zoeken in de weilanden.

Er werd gestart in een weiland langs de kant van de weg en hoe dichter de zoekers bij de afgebrande woning kwamen, hoe meer deeltjes van zonnepanelen werden aangetroffen. Er werden ook veel snippers gevonden. Deze snippers zouden onderdeel zijn geweest van isolatiemateriaal van de woning.

Alle rommel werd eerst te voet verzameld in emmers. In speciekuipen werd het later met een aanhangwagen afgevoerd.

