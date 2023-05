Burum: Woonboerderij tot aan de grond toe afgebrand

vr 26 mei 2023 18.36 uur

BURUM - Een woonboerderij aan de Keegensterweg in Burum is vrijdag aan het begin van de avond helemaal verwost door een brand. Het huis stond plotseling in lichterlaaie en de brandweer kon niets meer redden.

De bewoners en dieren wisten tijdig het huis te verlaten, zo laat de brandweer weten.

Er was al snel sprake van een uitslaande brand nadat om 18.25 uur de eerste brandweerploeg werd opgeroepen. Een ambulance kwam om 18.45 uur nog wel met spoed ter plaatse maar er is - voor zover bekend - niemand gewond geraakt.

Asbest

De brandweer liet aanvankelijk weten dat er geen asbest is vrijgekomen bij de brand. Agenten ter plaatse vertelden dat wel aan omstanders om ze op afstand te houden. Later bleek dat de politie gelijk had. Er was wel asbest vrijgekomen.

Ook zijn er zonnepanelen door de brand verwoest en de deeltjes zijn via de rookwolken verspreid in de omgeving. Het zou gaan om 60 zonnepanelen die verbrand zijn. De resten liggen in de weilanden rondom het huis.

De rookwolken van de brand waren vanaf Buitenpost gelijk al te zien. Ze trokken over de 'oren' van Burum. Bij aankomst van de eerste brandweerploeg sloegen de vlammen al uit het dak.

Grote brand

De brandweer schaalde ook gelijk op naar 'grote brand' zodat er meerdere brandweerploegen uit de omgeving werden opgeroepen om te helpen om te blussen. De woning is gelegen aan een doodlopende weg.

