Garyp heeft een elektrische deelauto

wo 10 mei 2023 18.48 uur

GARYP - Garyp heeft woensdag een elektrische deelauto gekregen. Jacob Eelkema, voorzitter van Enerzjy Koöperaasje Garyp, stapte samen wethouder Berber van Zandbergen in de auto voor een eerste rit.

Enerzjy Koöperaasje Garyp heeft het initiatief genomen om de elektrische deelauto (onderdeel van Fossylfrij Fryslân) naar Garyp te halen. Een plek bij de bestaande laadpaal bij het dorpshuis, gefaciliteerd door gemeente Tytsjerksteradiel, is gereserveerd voor de deelauto.

"We waarderen initiatieven vanuit de mienskip en daarom ondersteunen we onze inwoners die het initiatief nemen om dit concept mogelijk maken," aldus wethouder Van Zandbergen. "Inwoners van Gytsjerk en Oentsjerk doen met Tûk al ervaring op met het gebruik van de deelauto".

Waarom een deelauto ?

Veel huishoudens bezitten één of twee auto’s. Met name de tweede auto wordt soms maar weinig gebruikt. Een deelauto heeft dan veel voordelen. "Wij zien de deelauto dus vooral als vervanger voor de tweede of derde auto als die niet vaak wordt gebruikt," aldus Eelkema. "Veel tweede auto's zijn oudere exemplaren. De deelauto is elektrisch en is daardoor een stuk minder milieubelastend in het gebruik".

Geen eigen auto

Inwoners van Garyp en omgeving die geen auto hebben en zo nu en dan wel een auto nodig hebben, kunnen zo autorijden. Deelauto’s zijn vaak voordeliger dan een eigen auto. Het scheelt ook parkeerplaatsen als er minder eigen auto’s in de straat staan. En een elektrische deelauto is beter voor milieu en klimaat.

Enerzjy Koöperaasje Garyp

De energiecoöperatie zet zich in voor energiebesparing en het opwekken van duurzaam geproduceerde energie, waarbij de opbrengsten teruggaan naar (sociaal) duurzame projecten in het eigen dorp en de directe omgeving. "Door de deelauto wordt elektrisch rijden mogelijk voor iedereen", zegt Eelkema. "Dit past bij het werk wat wij als energiecoöperatie doen, daarom hebben wij dit initiatief genomen." Inwoners van Garyp e.o kunnen zich melden bij Energzyhus.

Hoe werkt het?

Wil je ook elektrische deelauto's in jouw dorp of wijk? Vind dan minstens 10 geïnteresseerden in je omgeving die het concept een jaar lang willen testen. Vervolgens komen de Freonen, Energie VanOns en Friesland Huur in actie.

Binnen afzienbare tijd worden de elektrische deelauto’s geregeld, eventueel aangevuld met een laadpaal. Friesland Lease levert en onderhoudt de auto’s, in samenwerking met verschillende merkdealers. Met behulp van de WeGo-app open en sluit je de voertuigen op eenvoudige wijze.