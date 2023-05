Woning in Grou boordevol drugs en contant geld

vr 21 april 2023 09.07 uur

GROU - Bij een inval in een woning aan De Vlet in Grou liep de politie tegen een enorme hoeveelheid drugs en contant geld aan. Naar aanleiding van meerdere meldingen via Meld Misdaad Anoniem en de wijkagent werd donderdag een instap gemaakt in de woning door het Criminaliteits Interventiegroep van de politie Leeuwarden.

Rond 6.30 uur werd de woning in Grou betreden en een 23-jarige inwoner van de gemeente Leeuwarden werd aangehouden. De verdachte gaf in het gesprek met de politie aan waar de drugs in de woning lag.

In de woning werden bijna 70 XTC pillen, meer dan 75 gripzakjes MDMA, meer dan 26 gripszakjes 3MMC, 8 gripzakjes amfetamine en bijna 50 ponypacks met cocaïne aangetroffen.

Naast de drugs werd er meer dan 9000 euro in contanten aangetroffen in de woning. Zowel de verdovende middelen als het geld zijn in beslag genomen. De verdachte is in verzekering gesteld en het onderzoek is in volle gang.