Auto in brand gestoken in Drachten

vr 10 mei 2024, 4.30 uur

DRACHTEN - In de nacht van donderdag op vrijdag is in Drachten een auto in brand gestoken. Het voertuig stond geparkeerd aan de Gernaerd. Al voordat de brandweer ter plaatse kwam was de brand met een blusser geblust.

Glasgerinkel

Een van de bewoners van de straat hoorde rond 3.00 uur glasgerinkel buiten. Toen hij ging kijken zag hij dat een auto in brand stond. Hij ging snel naar binnen en belde de brandweer. Zij hebben een nacontrole uitgevoerd.

Brandstichting

Naast de auto werden stenen gevonden waar waarschijnlijk de zijruit van de auto mee is ingegooid. Daarnaast werd ook een fles met brandbare vloeistof aangetroffen in de buurt van het voertuig. De politie heeft beide objecten meegenomen voor onderzoek. Daarnaast zullen camerabeelden uit de buurt bekeken worden om de dader of daders te achterhalen.

