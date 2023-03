Hulpgoederentransport veilig aangekomen in Moldavië

za 25 maart 2023 08.00 uur

DRACHTEN - Het is ze gelukt, de chauffeurs van de zes vrachtwagens vol met hulpgoederen. Ze hebben op zes verschillende locaties in Moldavië goederen geleverd. Een lange tocht, maar met een goed gevoel keren zij weer huiswaarts.

Zaterdag vertrokken er zes bomvolle vrachtwagens vanaf de Bolder in Drachten. Met aan boord duizenden kilo's aan eten, drinken en ook schoolmeubilair. Deze spullen waren in de twee maanden daarvoor verzameld met verschillende acties.

Jeen Holwerda en Freerk Lautenbag organiseerden de actie in samenwerking met Stichting Mensenkinderen. Voor vertrek was er al een planning opgesteld voor de leveringen van alle goederen. De verdeling was gedaan in samenwerking met een lokale hulporganisatie.

Het land is niet zomaar uitgekozen. Moldavië is namelijk het armste land van Europa. Ondanks dat heeft het zo'n 500.000 Oekraïners opgevangen. De bewoners waren dan ook blij met de goederen.

Om de kosten wat te drukken namen de chauffeurs diverse ladingen met consumentengoederen terug mee naar Nederland. Onder andere vanuit Oostenrijk en Hongarije. De meeste chauffeurs hopen donderdag weer in Nederland aan te komen.

