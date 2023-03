Duizenden kilo's eten en drinken vertrokken naar Moldavië

za 18 maart 2023 11.20 uur

DRACHTEN - Zes vrachtwagens vol met onder andere aardappels, wortelen en zaaizaden vertrokken zaterdagochtend naar Moldavië. Nadat de chauffeurs afscheid hadden genomen van hun geliefden stapten zij in hun voertuigen aan de Bolder in Drachten. Over 10 dagen hopen zij, met lege vrachtwagens, weer veilig terug te komen in Nederland.

Derde transport

Het is niet de eerste keer dat een dergelijk transport plaatsvindt. Al twee keer eerder organiseerden Jeen Holwerda en Freerk Lautenbag de actie. In samenwerking met Stichting Mensenkinderen werden de afgelopen twee maand goederen ingezameld. Er is door zowel bedrijven als particulieren een hele hoop gedoneerd.

In totaal gaat het om:

• 66.000 kg aardappelen

• 6.000 kg wortelen

• 5.000 kg zaaizaden

• 600 kg bruine bonen en erwten

• 3.000 kg Koekjes via Hellema

• 10.000 liter Cola via Aldi

• Schoolmeubilair, genoeg voor het vullen van een complete school

• Bouwmateriaal zoals sanitair om o.a. schoolgebouwen mee in te richten

Opvang vluchtelingen

Moldavië is het armste land van Europa. Er wonen zo'n 2,5 miljoen mensen en daarbij hebben zij sinds februari 2022 nog eens zo'n 500.000 Oekraïners opgevangen. Hiervan verblijven er nu ongeveer 100.000 langdurig in Moldavië. Met name aan eerste levensbehoeften is gebrek, daar lag dan ook de focus op voor deze actie.

Direct op de goede plek

Van te voren was er een planning opgesteld waar de goederen geleverd gaan worden. In samenwerking met een lokale hulporganisatie is een verdeling gemaakt. Hierdoor zullen de goederen terechtkomen bij de mensen die het het meest nodig hebben.

Het transport wordt gereden met 6 volgeladen vrachtwagens. Deze zijn beschikbaar gesteld door verschillende transport bedrijven:

Combex Bouwlogistiek bv Eastermar – chauffeur Freerk Lautenbag

G. Holwerda Oudega – chauffeur Jeen Holwerda

Reining Transport Kolham 2x - chauffeurs Durk Douwes en Klaas jan Tolman

Veenstra Fritom Heeg – chauffeur Wessel R Veenstra

Brant Visser Heerenveen – chauffeur Brant Visser

