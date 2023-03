Eis twee jaar cel voor ontucht met basisschoolleerlingen

vr 24 maart 2023 16.40 uur

LEEUWARDEN - Tegen een 22-jarige man uit Drachten die als stagiair op basisschool PCBO De Voorde in Drachten ontucht pleegde met twee leerlingen, is vrijdag twee jaar cel geëist. Ook eiste de officier een behandeling in de vorm van tbs met voorwaarden, de 'lichtere’ vorm van tbs.

Eén dag werkzaam als vrijwilliger

De verdachte was tot eind januari vorig jaar één dag in de week werkzaam als vrijwilliger op de basisschool. Meteen nadat de ontuchtzaak aan het licht kwam, werden de ouders per brief op de hoogte gesteld. Daarin maakte de school er melding van dat men was overvallen door de zaak.

Verminderd toerekeningsvatbaar

De verdachte kampt met verschillende stoornissen, hij is verminderd toerekeningsvatbaar. Na de tbs-behandeling zal hij moeten deelnemen aan onder meer een begeleid wonentraject. De man zit iets meer dan een jaar in voorlopige hechtenis.

De rechtbank doet op 7 april uitspraak.