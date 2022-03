Man verdacht van misbruik twee kinderen op basisschool

wo 16 maart 2022 09.25 uur

DRACHTEN - Een man uit Drachten is maandag door de politie aangehouden. Hij wordt verdacht van een zedendelict waarbij twee leerlingen van PCBO de Voorde aan de Flevo in Drachten betrokken zijn. Het gaat om een voormalig stagiair.

Alle ouders van de schoolgaande kinderen zijn dinsdag door de school ingelicht over de zedenzaak. De twee leerlingen zijn tijdens schooltijd mogelijk slachtoffer geworden van het zedendelict. De stagiair was tot eind januari één dag in de week werkzaam op de school als vrijwilliger. Hij was bij de school aan de slag gegaan na het beëindigen van zijn studie.

School overvallen

De school is overvallen door de zaak. In de brief aan de ouders staat: "Een basisschool moet een veilige omgeving zijn voor onze leerlingen, waar zij ongestoord kunnen leren en spelen. Dat is een belangrijke voorwaarde voor het goed presteren en veilig opgroeien van de kinderen. We zijn heel zorgvuldig in het aannemen van onze medewerkers, stagiaires en vrijwilligers en niemand had dan ook verwacht dat zoiets kon gebeuren. Dat maakt dat dit bericht ook ons zo enorm overvalt en raakt."

Slachtofferhulp

De komende dagen zijn professionals van Slachtofferhulp aanwezig op de school om ondersteuning te bieden aan alle ouders. De aangehouden verdachte wordt deze week door de politie verhoord. De politie is een uitgebreid strafrechtelijk onderzoek gestart.