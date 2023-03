Precariobelasting: Noardeast loopt nog eens half miljoen euro mis

do 23 maart 2023 21.22 uur

DOKKUM - De gemeente Noardeast-Fryslân is 504.000 euro misgelopen vanwege vermoedelijk een fout die gemaakt is met de precariobelasting. Het betreft deze keer de aanslagen voor 2016 en 2017 van de voormalige gemeente Ferwerderadiel.

Eerder maakte deze site bekend dat de gemeente bijna 700.000 euro misgelopen was omtrent de precariobelasting in de voormalige gemeente Kollumerland. In februari 2022 gaf wethouder Berends aan dat de gemeente mogelijk in hoger beroep zou gaan.

Rechtszaak verloren

Het gerechtshof heeft op 31 januari 2023 uitspraak gedaan in deze procedure en de gemeente verloor het hoger beroep. In de begroting 2023 is nu een voorziening opgenomen voor precariobelasting 2017. Bij de precariobelasting 2017 van Kollumerland c.a. gaat het om een bedrag van 685.000 euro.

Voorziening in jaarrekening

Omdat de gemeente ook voor de kwestie van Ferwerderadiel vermoedelijk weinig kans maakt, is er in de jaarrekening 2022 een voorziening getroffen voor de aanslagen precariobelasting van gemeente Ferwerderadiel (504.000 euro).

De precariobelasting wordt geheven van degene die de kabels en leidingen onder, op of boven voor openbare dienst bestemde gemeentegrond heeft. De belasting werd per 2022 landelijk opgeheven. Netbeheerder Liander had de zaak aangespannen. Het is onbekend of Liander ook de tegenpartij is in Ferwerderadiel.