Niemand wist van '700.000 euro uitspraak' bij Noardeast-Fryslân

do 10 februari 2022 21.33 uur

KOLLUM - Hoewel de uitspraak al een maand oud is, was tot voor kort bijna niemand op de hoogte van de gerechtelijke uitspraak waarin de gemeente Noardeast-Fryslân in het ongelijk werd gesteld. Dat werd donderdagavond duidelijk tijdens de raadsvergadering in Kollum. Het nieuws werd donderdagochtend wereldkundig gemaakt door deze site.

Er werd in 2017 door de toenmalige gemeenteraad van Kollumerland geen belastingtarief voor de precariobelasting vastgesteld. Deze fout kost de gemeente nu 683.490 euro.

Nog meer fouten...

Tijdens de raadsvergadering van donderdagavond wilde raadslid Pieter Braaksma weten waarom de uitspraak onder de pet was gehouden: "Wêr is de ynformaasjeplicht?" Wethouder Berends liet weten dat het gaat om een fors bedrag. "Ik kan niet anders zeggen dan dit had niet zo gemoeten." Volgens de wethouder is de uitspraak op schriftelijke wijze binnengekomen en in het systeem verwerkt maar daarna is de uitspraak door een onbekende fout nooit naar het college of de raad gekomen. Dat is de reden dat niemand wist van de uitspraak.

In hoger beroep

Wethouder Berends liet donderdagavond weten dat de gemeente zich nog beraad op vervolgstappen: "We overwegen heel sterk om in beroep te gaan bij het gerechtshof. "Dat is wat ik kan zeggen op dit moment."

Motie van wantrouwen

Raadslid Johan Talsma wilde nog een motie van wantrouwen indienen tegen de wethouder maar hij trok deze uiteindelijk terug na een kort overleg. "Dit is al de twadde kear dat wy in moasje fan wantrouwen tsjin de heer Berends yntsjinne ha wegens net ynformearjen fan de ried, krekt as nimt hy us net serieus. Wy binne it heechste orgaan, wy moat op us sinten passe..." De motie wordt nu volgende week ingediend.