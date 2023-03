Zo botste de Sendo Liner op de brug van Burgum

zo 19 maart 2023 10.56 uur

BURGUM - Op bovenstaande video is te zien hoe het containerschip Sendo Liner in botsing kwam met de brug van Burgum. De camerabeelden zijn van Hout 1893 welke gevestigd is aan de Burgumerdaam 28 in Burgum. Als 'bijvangst' werd de aanvaring per toeval gefilmd.

De 67-jarige schipper uit Zeewolde raakte bij de aanvaring lichtgewond. Hij wist het schip uiteindelijk terug te varen naar de loswal in Burgum. Het dak van de stuurhut belandde in het Prinses Margrietkanaal.