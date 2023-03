Containerschip botst op brug: dak vliegt van stuurhut

wo 15 maart 2023 11.07 uur

BURGUM - Het binnenvaartschip Sendo Liner is dinsdagnacht in botsing gekomen met de brug van Burgum. De schipper voer even na middernacht weg vanaf de loswal in Burgum in de richting van Leeuwarden.

Tijdens het passeren van de brug zakte de stuurhut van het schip kennelijk niet (snel genoeg). Het bovenste gedeelte kwam in botsing met de brug en het gehele dak vloog eraf. Het dak ligt momenteel aan de zijde van Sumar in het Prinses Margrietkanaal.

De politie laat weten dat zij om 0.10 uur een melding ontvingen van de aanvaring. "De stuurhut is afgebroken en voor een gedeelte in het water gevallen." aldus Thijs Damstra van de politie. "De schipper raakte lichtgewond en had verwondingen in het gezicht en zijn vingers."

Rijkswaterstaat laat in een reactie weten dat er geringe schade is ontstaan aan de brug. De vaarweg was enige tijd gestremd. Om 3.45 uur werd de vaarweg weer vrijgegeven voor het vaarverkeer. De schipper probeert de stuurhut zelf te bergen.

Onderzoek

De Landelijke Eenheid van de politie heeft de aanvaring nu verder in onderzoek. De stuurhut van het schip, met een lengte van 110 meter, kwam in botsing met het niet beweegbare gedeelte van de brug. Een kapot lampje hangt er nu losjes bij aan de brug als stille getuige (zie fotonieuws).

Schip op batterijen

De Sendo Liner uit Harderwijk vervoerde zeecontainers en de schipper was met de lading - volgens Marine Traffic - onderweg naar Rotterdam. De Sendo Liner is het eerste binnenvaartschip dat emissieloos op batterijen kan varen.

De schipper wist na de aanvaring terug te keren naar de loswal aan de Burgumerdaam in Burgum waar het schip nu ligt aangemeerd. De politie kwam woensdagochtend ter plaatse om onderzoek te doen. 's Nachts zou er ook al onderzoek gedaan zijn.

FOTONIEUWS