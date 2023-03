Auto vliegt over de kop op kruising bij Quatrebras

zo 19 maart 2023 02.32 uur

NOARDBURGUM - Een automobilist is zaterdagnacht met zijn voertuig over de kop gevlogen op de kruising van Quatrebras. De auto kwam op de zij tot stilstand.

Het ongeval vond omstreeks 2.20 uur plaats. De bestuurder had net meerdere stappers opgehaald bij het 'Fout!' feest op Quatrebras. Er zaten in totaal vijf tot zes mensen in de auto. De bestuurder was in botsing gekomen met een afzetting op de kruising.

De hulpdiensten waren op het moment van de aanrijding nog gedeeltelijk bezig met de afhandeling van een ernstig ongeval op dezelfde Rijksstraatweg. Ongeveer honderd meter verder in de richting van Noardburgum was een voetganger ernstig verwond geraakt bij een aanrijding met een automobilist.

De inzittenden van de blauwe auto zijn door een ter plaatse gekomen ambulance opgevangen en gecontroleerd op eventuele verwondingen. Na een controle werd duidelijk dat de bestuurder en inzittende met de schrik waren vrijgekomen. Ze hoefden niet mee naar het ziekenhuis. De bestuurder was ook niet onder invloed, zo bleek uit een blaastest bij de politie.

Er werd deze zaterdagavond een feest gehouden in een feesttent op het voormalige terrein van discotheek Quatrebras. Het was enorm druk op de weg vanwege de uitstroom van het publiek dat op weg was naar huis.

In verband met werkzaamheden aan de kruising was deze alleen toegankelijk voor het verkeer tussen Noardburgum en Hurdegaryp. De organisatie van het feesttent had verkeersregelaars ingezet om alles in goede banen te leiden op de kruising.

FOTONIEUWS