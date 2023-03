Politie zoekt getuigen van woningbrand in Drachten

ma 13 maart 2023 17.20 uur

DRACHTEN - De politie is opzoek naar getuigen van een woningbrand afgelopen nacht aan de Hooizolder in Drachten. Er zijn aanwijzingen dat er mogelijk sprake is van brandstichting. De brand heeft veel impact op de bewoners van het complex.

Een oplettende buurvrouw sloeg rond 01:00 uur alarm toen ze de brand in de woning naast haar ontdekte. De brand op de derde verdieping was snel gedoofd en er raakte niemand gewond. De bewoner is namelijk op vakantie. Door de politie heeft er een sporenonderzoek plaatsgevonden en is er een buurtonderzoek gedaan.

Getuigen kunnen zich melden via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.