Brandweer blust woningbrand aan Hooizolder

ma 13 maart 2023 02.22 uur

DRACHTEN - In een bovenwoning aan de Hooizolder in Drachten is zondagnacht brand ontstaan. Even voor 1.00 uur kwam hiervan een melding binnen bij de meldkamer. Omdat er niet duidelijk was of er nog mensen in de woning aanwezig waren werd er al snel opgeschaald naar middel brand.

Met behulp van een deurram werd de voordeur van de woning opengebroken. Door middel van een binnenaanval werd de brand vervolgens geblust. Na een controle in de woning bleek er niemand aanwezig te zijn. De bewoner bleek op vakantie.

Uit voorzorg werden de bewoners van de omliggende woning naar buiten gehaald. De brand zelf was vrij snel onder controle. Vervolgens heeft de brandweer de woning geventileerd. De politie doet onderzoek bij de woning. Mogelijk is er sprake van brandstichting.

