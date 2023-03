Nasleep grote brand in Drachten goed te zien

za 04 maart 2023 09.05 uur

DRACHTEN - De nasleep van de grote brand aan de Hooizolder in Drachten is zaterdagochtend goed te zien. Als gevolg van een brand in een schuur / tuin viel ook de woning ten prooi aan een enorme vlammenzee. De schade die is ontstaan door de brand is groot.

De brandweer werd vrijdag om 17.13 uur opgeroepen en schaalde al vrij snel op naar 'grote brand'. In de achtertuin ontstond een vlammenzee die gepaard ging met zwarte rookwolken. De brand kon mede snel om zich heen slaan omdat er in de achtertuin veel hout / rommel lag. Er ontstond daardoor een flinke vuurlast.

De brand leek aan het begin van de avond onder controle, maar laaide toch weer op. Er werd uiteindelijk nog verder opgeschaald naar 'zeer grote brand'. Door sloopwerkzaamheden en het isolatiemateriaal in het dak van de buren te verwijderen, kon uiteindelijk uitbreiding worden voorkomen.



Net voor 21.00 uur was de brand zo goed als uit. Een mobiele kraan kwam ter plaatse om de verbrande resten uit elkaar te trekken. Er is door de brandweer nog enige tijd nageblust. De woning waar de brand begon is volledig verwoest. De twee naasgelegen woningen liepen schade op.

FOTONIEUWS