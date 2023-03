Uitslaande brand aan Hooizolder in Drachten

vr 03 maart 2023 17.24 uur

DRACHTEN - Een woning in Drachten vloog vrijdagmiddag in brand nadat er brand was uitgebroken in de tuin / schuur van het huis. Ook de woning van de buren werd aangestraald.

Om 17.13 uur werd de eerste brandweerploeg opgeroepen voor de brand aan Hooizolder. Er werd daarna al vrij snel 'middel brand' gegeven. De eerste brandweerploeg kwam om 17.25 uur ter plaatse en de brandweerlieden zijn direct gestart om de brand te gaan blussen.

Zwarte rookwolken

De brand ging gepaard met enorm zwarte rookwolken die lange tijd in de wijde omgeving te zien waren. Om 17.30 uur was al duidelijk dat het naastgelegen huis ook werd aangestraald door de enorme vlammenzee.

Om 17.35 uur werd de alarmering van de brandweer opgehoogd naar 'grote brand' waarop nog meer brandweerploegen opgeroepen zijn om ter plaatse te komen. Brandweerploegen van Drachten, Ureterp, Gorredijk, Beetsterzwaag en Burgum kwamen ter plaatse om te helpen om het vuur te doven.

Vuurlast in tuin

De brand kon mede snel om zich heen slaan omdat er in de achtertuin veel hout / rommel lag. Er ontstond daardoor een flinke vuurlast. De brand trok bovendien veel omstanders die kwamen kijken. De politie zorgde ervoor dat iedereen op grote afstand werd gehouden zodat de brandweer kon blussen en niemand in de rook stond. De bewoner is later naar het ziekenhuis gegaan omdat hij rook had ingeademd en mogelijk brandwonden had opgelopen.

'Blijf uit rook'

Bij de brand kwam lange tijd veel rook vrij. De brandweer adviseerde mensen in de buurt om uit de rook te blijven: "Blijf uit de rook, sluit ramen en deuren en schakel mechanische ventilatie uit." Even voor 18.00 uur verstuurde brandweer ook nog een NL-alert om mensen in Drachten te waarschuwen om buiten de rook te blijven. Op dat moment was de zwarte rook veranderd in witte rook vanwege het bluswerk.

Brandend isolatiemateriaal

Tussen 18.00 uur en 19.00 uur laaide het vuur onder het dak weer op. Dat kwam omdat het isolatiemateriaal (riet) brandde. Er werd uiteindelijk nog verder opgeschaald (zeer grote brand) om meer mensen ter plekke te krijgen om het vuur te kunnen doven. Ook werd er een mobiele kraan ingezet.

Brand is uit

Net voor 21.00 uur was de brand zo goed als uit. Het is de brandweer gelukt om uitbreiding naar de naastgelen woningen te voorkomen. Dit is mede gelukt door het isolatiemateriaal in het dak van de buren te verwijderen. Wel hebben de twee naasgelegen woningen schade opgelopen. De woning waar de brand is begonnen is volledig uitgebrand.

Stichting Salvage is ter plaatse gekomen om de bewoners te ondersteunen bij het afhandelen van de schade. Zij zorgen er ook voor dat de woningen wind- en waterdicht worden gemaakt.

FOTONIEUWS