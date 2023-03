Bijna 47.000 boetes in 2022 door trajectcontrole N381

do 23 februari 2023 12.45 uur

DONKERBROEK - In 2022 heeft de trajectcontrole op de N381 tussen Drachten en Donkerbroek 46.968 boetes opgeleverd. Eind 2020 werd het systeem, na een testfase, geactiveerd. De overtredingen van beide richtingen zijn bij elkaar opgeteld.

Toch zijn dit ruim 10.000 boetes minder dan het jaar daarvoor. In 2021 werden namelijk meer dan 57.000 overtredingen geconstateerd op hetzelfde traject. Op de N381 geldt een maximum snelheid van 100 km/u. In totaal werden er in Nederland in 2022 meer dan 2 miljoen snelheidsovertredingen geregistreerd door trajectcontroles. Dat is vergelijkbaar met het jaar daarvoor.

Drachtster paal flitst meest van Friesland

De enige flitspaal in de regio, aan Het Noord in Drachten, flitste meer dan 5000 keer. Op die weg reed in 2022 5.160 maal een voertuig harder dan de toegestane 50 km/u. In heel Friesland staan slechts drie flitspalen, waarvan de Drachtster flitspaal het meest flitst.

De andere twee palen staan in Leeuwarden, aan de Dammelaan bij de kruising met Wollegaast (3.641 boetes voor snelheid en rood licht) en aan de Dammelaan bij de kruising met het Luchtenrek (4.330 boetes voor snelheid en rood licht).