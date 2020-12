Trajectcontrole N381 in december actief

Publicatie: ma 30 november 2020 17.47 uur

WIJNJEWOUDE - De trajectcontrole op de N381 tussen Drachten en Donkerbroek wordt binnenkort in gebruik genomen. De afgelopen maanden stond het systeem in een test-fase, maar vanaf december is het systeem geactiveerd. Overtredingen worden automatisch naar het CJIB verzonden waarna men een boete thuis krijgt na een snelheidsovertreding.

Op welke datum het systeem echt actief wordt, is onduidelijk. Het OM laat weten dat het op 7 december is. Op het bord langs de weg staat 14 december. Op het traject is de maximumsnelheid 100 km/u. De controles vinden plaats tussen Drachten en Donkerbroek in beide richtingen. De N381 is de 2e N-weg in Friesland die voorzien is van dit systeem. Eerder werd het systeem al op de N351 geïnstalleerd.