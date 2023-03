Burgumer (52) maandenlang zonder rijbewijs na drankrit

wo 22 februari 2023 13.00 uur

BURGUM - Een 52-jarige automobilist uit Burgum zat ladderzat in de auto. Hij werd in zijn woonplaats omstreeks 21.00 uur door de politie aangehouden. Op het politiebureau gaf de ademanalyse een score van 1190 µg/l.

Het was op 28 oktober 2022 en deze woensdag werd de zaak behandeld bij de politierechter op de rechtbank in Leeuwarden. "1190 µg/l. Dat staat gelijk aan 17 biertjes." zo gaf de officier van justitie aan. "Achter het stuur stappen is dan levensgevaarlijk."

Problemen

De Burgumer was woensdag niet aanwezig. Volgens zijn advocate was hij aan het werk en zat hij tegen een burn-out aan vanwege problemen. Dat had hij in oktober ook tegen de politie gezegd. Hij had gedronken vanwege financiële problemen waardoor hij bijna niet meer voor zijn familie kon zorgen.

De verdachte is overigens een bekende van politie en justitie. In 2016 vloog hij met zijn auto over de kop in Burgum, ook toen had de man gedronken.

Taakstraf en rijontzegging

De officier van justitie eiste een taakstraf van 80 uur en een rijontzegging van 14 maanden waarvan de helft voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. De rechter ging hierin mee.

Zijn advocate had nog gepleit voor een partiële rijontzegging waarbij hij zijn werk als heftruckchauffeur bij een bouwbedrijf dan wel kon doen maar verder niet mocht autorijden. De rechter oordeelde anders. "Dit zijn de consequenties en dit moet meneer dragen."