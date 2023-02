Vermiste Drachtster levend aangetroffen

di 31 januari 2023 15.03 uur

DRACHTEN - De vermiste man uit Drachten is in levende lijve aangetroffen, dat maakte de politie dinsdag in de middag bekend gemaakt. Iedereen die meegeholpen heeft met het zoeken, wordt namens de politie bedankt.

Er werd maandag o.a. door de SAR gezocht om bepaalde plekken in Drachten. SAR Nederland laat weten dat de man in redelijke goede gezondheid maar wel oververmoeid teruggevonden is. Hij werd door zijn familie / politie opgehaald.