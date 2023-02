Celstraf voor Feanwâldse voor 'genitale verminking' van minnares

di 31 januari 2023 15.00 uur

LEEUWARDEN - De rechtbank in Leeuwarden acht bewezen dat een 46-jarige inwoonster van Feanwâlden eind oktober 2021 de vrouw waar haar man al jaren een verhouding mee had met een scherp voorwerp in de schaamstreek heeft gesneden.

'Een genitale verminking'

De Feanwâldse werd wegens het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel veroordeeld tot een gevangenisstraf van achttien maanden waarvan zes maanden voorwaardelijk. Het Openbaar Miinisterie (OM) eiste twee weken geleden 24 maanden cel waarvan 8 voorwaardelijk. Volgens de officier van justitie was er sprake van "een genitale verminking".

In schaamstreek gesneden

De Feanwâldse had haar partner en het slachtoffer op heterdaad betrapt terwijl ze in een auto op een industrieterrein in Leeuwarden, zoals de officier het noemde, "intiem waren". De vrouw trok de deur van de auto open en sneed het slachtoffer met een voorwerp in de schaamstreek. Het is niet bekend geworden waarmee de Feanwâldse het slachtoffer heeft verwond, maar de rechtbank ging er, net als de officier, vanuit dat de vrouw iets scherps in de hand moet hebben gehad.

Slachtoffer voelde dat ze werd gestoken

Het slachtoffer liep niet veel later bloedend bij het treinstation, waar ze werd opgemerkt door een taxichauffeur. Die belde de politie. In het ziekenhuis bleek dat haar schaamlippen voor tachtig procent waren losgesneden van het onderliggende weefsel. De vrouw had alleen gezien dat de verdachte een voorwerp in de hand had, ze had niet gezien wat het was. Ze voelde dat ze werd gestoken.

Feanwâldse 'niet consistent'

De Feanwâldse ontkende op de zitting dat ze het slachtoffer met iets scherps had verwond. Ze beweerde dat ze in de schaamstreek had "geklauwd" en haar vervolgens had vastgegrepen en om haar uit de auto te trekken. De rechtbank stelde vast dat de Feanwâldse "niet consistent" heeft verklaard en noemde haar verklaring "niet betrouwbaar en niet geloofwaardig".

Minachting

Volgens de rechtbank heeft de vrouw "door haar minachtende en vernederende handelen een ernstige inbreuk gemaakt op de lichamelijke integriteit van het slachtoffer". De rechtbank neemt het de Feanwâldse kwalijk dat ze vooral zichzelf als slachtoffer ziet en geen spijt heeft betuigd.

De vrouw moet 4000 euro smartengeld aan het slachtoffer betalen. Het is nog niet zeker of de vrouw ooit volledig zal herstellen.