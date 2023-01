Eis 16 maanden cel voor 'genitale verminking' liefdesrivale

di 17 januari 2023 19.45 uur

LEEUWARDEN - Een 46-jarige vrouw zou eind oktober 2021 de vrouw waar haar echtgenoot al jaren een relatie mee had ernstig hebben verminkt. Officier van justitie Rigje van der Heide was ervan overtuigd dat de verdachte haar liefdesrivale "met een scherp voorwerp" in de schaamstreek heeft gesneden.

'Genitale verminking'

Voor die "genitale verminking", door Van der Heide gekwalificeerd als het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel, deponeerde de officier een forse strafeis: 24 maanden cel waarvan 8 maanden voorwaardelijk. Van der Heide sprak van "een gerichte wraakactie". Volgens de officier was de vrouw uit Feanwâlden bewust achter haar echtgenoot aangereden. Ze had een tracker in de auto van de man geplaatst.

In de schaamstreek gestoken

Op een industrieterrein in Leeuwarden zag ze dat haar man en haar rivale in de auto zaten en "intiem" waren. Volgens het slachtoffer heeft de verdachte haar in de schaamstreek gestoken. Ze had gezien dat de verdachte iets in de hand had, ze verklaarde bij de politie dat ze voelde dat ze werd gestoken. Een taxichauffeur zag het huilende en bloedende slachtoffer bij het NS-station lopen en waarschuwde de politie.

Letsel veroorzaakt door "een scherp en snijdend voorwerp"

De vrouw was zwaargewond. In het ziekenhuis werd geconstateerd dat haar schaamlippen voor tachtig procent waren losgeraakt van het onderliggende weefsel. Een GGD-arts verklaarde bij de rechter-commissaris dat het letsel "zeer waarschijnlijk" was veroorzaakt door "een scherp snijdend voorwerp". Het is nog de vraag of de vrouw ooit volledig zal herstellen.

In de schaamstreek "geklauwd"

De verdachte ontkende dat ze het slachtoffer heeft gestoken. Haar lezing is dat ze de vrouw in de schaamstreek heeft "geklauwd" en haar vervolgens heeft vastgegrepen om haar uit de auto te trekken. "Ik heb haar gepakt, ze moest uit mijn auto. En ik dacht, jeetje, ik heb je in je kruis vast", aldus de Feanwâldse. Op de vraag van rechtbankvoorzitter Tom Wolters of ze naar Leeuwarden was gereden om het stel op heterdaad te betrappen, antwoordde ze bevestigend.

Avond geëindigd in een nachtmerrie

"Ik wilde gewoon bevestiging, ik moest het gewoon weten", aldus de verdachte. Ze zei voor "100 procent, 300 procent" zeker te weten dat ze de andere vrouw niet heeft gesneden of gestoken. Het is nog niet zeker of het slachtoffer ooit volledig zal herstellen. In een door de vader namens zijn dochter voorgelezen verklaring had het slachtoffer geschreven dat de avond voor haar was geëindigd in een nachtmerrie. Ze vroeg zich af of de Feanwâldse niet haar echtgenoot had moeten straffen in plaats van haar. De verdachte en haar echtgenoot zijn nog steeds bij elkaar.

Geen opzet tot toebrengen zwaar lichamelijk letsel

Advocate Denise Wiedeman stelde dat niet bewezen kon worden dat haar cliënte het slachtoffer met een scherp voorwerp heeft gestoken. Ook de enige ooggetuige, de partner van de Feanwâldse, had verklaard dat hij zeker wist dat het slachtoffer niet was gestoken. Volgens Wiedeman heeft de verdachte nooit de opzet gehad om het slachtoffer zwaar lichamelijk letsel toe te brengen. Het was volgens de advocate niet uit te sluiten dat het letsel is ontstaan door het handelen zoals het door de verdachte is beschreven: dat ze het slachtoffer stevig heeft vastgegrepen en heeft getracht de vrouw uit de auto te trekken.

De rechtbank doet op 31 januari uitspraak.