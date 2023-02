Meerderheid in provincie staat achter buslijn Kollum-Drachten

do 26 januari 2023 12.00 uur

KOLLUM - De komst van de buslijn Kollum - Drachten is weer een stapje verder. Een ruime meerderheid van Provinciale Staten liet woensdag weten dat zij achter het plan staan. Peter van Noort van de SP diende een motie hiervoor in.

"Dit wordt heel breed gedragen in de 'mienskip' en dit moeten we zeker serieus nemen" aldus Van Noort. De motie werd ingediend samen met Statenlid Wiersma en de FNP. Alleen Statenlid Wymenga-Kooistra en de FVD stemden tegen.

Groot draagvlak

De nieuwe buslijn moet van Kollum via Buitenpost en Surhuisterveen naar Drachten gaan. Eerder maakten zes gemeenten en de betrokken dorpsbelangen zich al sterk voor deze buslijn. De buslijn heeft wel een beperking omdat de bus niet door de dorpen rijdt, dit komt daarentegen wel weer de snelheid tegemoet.

Geld

Gedeputeerde Avine Fokkens zal nu aan de slag moeten gaan om te onderzoeken of de gemeenten zelf ook een financiële bijdrage kunnen leveren aan de komst van de nieuwe buslijn. "Ik ben best bereid om met deze gemeenten te gaan praten om te kijken hoe ze er financieel in zitten." Mogelijk kan er via de Regiodeal-gelden een bijdrage geleverd worden.

Niet ten koste van...

In de aangenomen motie wordt bovendien gevraagd om de buslijn niet ten koste van bestaande buslijnen aan te leggen. Gedeputeerde Staten wordt opgeroepen om de buslijn te gaan uitwerken en te komen met een verdere oplossing voor de bereikbaarheid van het platteland in de busconcessie 2024-2034.

'Niet alles kan'

Fokkens benadrukte ook dat uit de cijfers blijkt dat er op dit moment te weinig gebruik wordt gemaakt van de huidige buslijnen (12, 13, 62, 63) die er al rijden. "De analyse is gemaakt op basis van getallen."

Poll: Buslijn Kollum - Drachten. Doen?

Ja, altijd 53.3%

Ja, maar niet ten koste van 30%

Nee, zinloos project 16.7%

Nee, bus naar Leeuwarden moet! 0%

30 stemmen - poll is beëindigd