Gewonde Burgumer liep bebloed naar politiebureau

ma 23 januari 2023 16.17 uur

BURGUM - De 35-jarige man uit Burgum die zondagochtend vroeg gewond raakte bij een steekpartij liep bebloed naar het politiebureau. Dat heeft de politie maandag bekend gemaakt.

Het slachtoffer stond om 6.15 uur hevig bloedend bij het politiebureau aan de Prins Bernhardstraat in Burgum. De man was neergestoken en er is gelijk een ambulance gekomen voor het slachtoffer. Hij is later overgebracht naar het ziekenhuis.

De politie is daarna gelijk aan de slag gegaan om de verdachte in te rekenen. De woning aan de Acacia werd daarop betreden maar daar werd niemand meer aangetroffen. Daarna deed de politie een zoekslag in Burgum.

De verdachte werd uiteindelijk gevonden en aangehouden. Hij werd overgebracht naar het cellencomplex in Leeuwarden. De recherche heeft daarna het werk van de agenten overgenomen voor nader onderzoek. Er volgde o.a. nog een buurtonderzoek en de woning is onderzocht.