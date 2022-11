Triumph Tiger gestolen in Drachten

wo 02 november 2022 06.28 uur

DRACHTEN - Een zwarte Triumph Tiger met het kenteken 56-MD-SB is in maandagavond of dinsdag gestolen in Drachten. De motor werd tussen 22.00 uur en dinsdag 16.45 uur gestolen uit de berging van een huis aan de Burgemeester Wuiteweg.

Nadat er aangifte werd gedaan, heeft de politie de diefstal inmiddels in onderzoek. De politie roept getuigen op om zich te melden.