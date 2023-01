Taakstraf voor Twijzelers voor omzagen bomen en brandbult

vr 13 januari 2023 17.05 uur

TWIJZEL - De jaarwisseling van 2020 naar 2021 verliep in Twijzel alles behalve rustig. Op de kruising met de Piterpôlle werd brand gesticht en dat vuur laaide af en toe flink op dankzij diesel uit een jerrycan.

In de straat werden verder lantaarnpalen onklaar gemaakt en twee flinke bomen (een berk en eik) werden omgezaagd. Ondanks het alcoholgebruik ging de boom om na ruim anderhalf uur.

Zes verdachten moesten vrijdag voorkomen bij politierechter Klaas Bunk. Een 28-jarige autosleutelaar uit Twijzel, een 24-jarige timmerman uit Surhuisterveen en een 32-jarige betonwerker uit Drogeham hadden eerder al in 2021 voor het hekje gestaan. Ze wilden toen niet opdraaien voor de kosten. Ze noemden destijds namen van mensen die het (ook) hadden gedaan. De gemeente Achtkarspelen had een schadepost van ruim 20.000 euro.

Flex uitgeleend

De 32-jarige Drogehamster bekende dat hij spullen uit zijn bouwcontainer had gehaald en op het vuur had gegooid. Rechter Bunk vroeg of ie meer had gedaan. "Niet dat ik weet..." Hij had die nacht wel gedronken maar wist wel wat hij deed. "Er stond wel een jerrycan met diesel voor bij mijn huis, maar die heb ik er niet opgegooid." Hij had hooguit een elektrische flex uitgeleend aan de 24-jarige man uit Surhuisterveen.

Geen bijdrage aan vandalisme

De officier van justitie Inge Schaafsma vond het tijdstip van uitlenen opmerkelijk: "Wat moet je dan met zo'n flex?" Raadsman Harvey Crozier vond dat zijn cliënt geen 'significante bijdrage' had geleverd aan het openlijke geweld. "Het enkele feit van het uitlenen van een flex is daarvoor niet voldoende". Hij verzocht om zijn cliënt vrij te spreken. Hij kreeg uiteindelijk een taakstraf van 60 uur en 1 dag celstraf (voorarrest) vanwege een eerdere veroordeling.

Stress om paaltje

De 24-jarige Feanster bevestigde dat hij een paaltje had weggeflext. "Ik tocht, ik doch it, it begûn te jokjen". Hij had er namelijk veel stress van. "Hy stie gewoan foar ús oprit. Ik ha sein hy giet der no ôf..." Hij had zijn auto in puin gereden nadat hij het paaltje raakte en zijn vader was het ook al eens overkomen. "Ik skamje my der hjir net foar, it hat my in protte sinten koste..." Het paaltje is nadien ook niet meer teruggeplaatst.

Diesel op vuur

Verder bekende de Feanster dat hij een lantaarnpaal onklaar had gemaakt. "Moai donker, in stik geselliger...." zo dacht hij. De rest van de palen waren al uit. Ook bekende hij dat hij brandstof en een kerstboom op het vreugdevuur had gegooid. Volgens een getuige was het juist de Feanster die eerst met een handzaag in de weer was gegaan bij de boom. De timmerman ontkende dat in alle toonaarden. Hij hekelde het buurtje op de Piterpole omdat zij altijd het pispaaltje zijn. Hun namen worden altijd genoemd als er iets is gebeurd. Hij kreeg uiteindelijk een taakstraf van 60 uur.

'Ik stond er alleen maar bij'

"Helemaal niks." was het antwoord van 28-jarige autosleutelaar uit Twijzel op de vraag wat hij had gedaan. Hij vroeg zich af waarom hij hier zat. "Ik stond er alleen bij te kijken". Hij zou nog geroepen hebben dat ze de boom niet moesten omzagen. Officier van justitie Schaafsma vond dat er nergens bewijs tegen hem in het dossier te vinden was. Ze pleitte voor een vrijspraak. Hij was ook nog nooit met justitie in aanraking geweest op een wildpiasserij achter Champino in Drachten na. "Dat was een duur avondje uit...." (140 euro boete red.).

Voor de openlijke geweldpleging, het branden van tempexplaten en het omzagen van meerdere bomen kreeg hij een taakstraf van 40 uur.

Een 27-jarige vrachtwagenmonteur uit Twijzel was één van de drie die deze vrijdagochtend voor het eerst moesten voorkomen. Volgens getuigen had hij materieel op de brandbult gegooid en de boom omgezaagd. De man zei op de rechtbank dat hij niet eens bij de eikenboom had gestaan.

Handzaag

Een 50-jarige oud-zendpiraat uit Twijzel ontkende ook. Hij had er alleen maar bij staan drinken. "Der wie ik net by, doe’t dy beam omsage is". Volgens een getuige was hij juist begonnen met het omzagen. "Ik ha wol in sage beet hân, in hânsage..." Op de vraag waarom zei hij: "Sis it mar...". Hij kreeg een taakstraf van 40 uur. Rechter Bunk acht bewezen dat hij betrokken was bij de openlijke geweldpleging en het omzagen van de bomen.

Inkeping

Een 41-jarige fietsenmaker uit Twijzel was deze vrijdag het meest spraakzaam. Hij vertelde dat hij met zijn vrouw rond 1.30 uur ging wandelen totdat hij bij de zagerij kwam. "Die was al mooi stukje ingezaagd en toen ging ik me ermee bemoeien. Er moest een inkeping in om hem richting de kruising te laten vallen. Daar heb ik aan meegewerkt." Het zaagwerk werd gedaan met een elektrische huis, -tuin en -keukenzaag. "Gelukkig heeft niemand hem op de kop gekregen". Hij deed het samen met de man uit Surhuisterveen en de 27-jarige man uit Twijzel.

Boom viel niet op de huizen

Zijn advocate Marieke Schlepers benadrukte dat haar cliënt als één van de weinigen nuchter was. "Hij zag een gevaarlijke situatie en heeft gehandeld naar eer en geweten." Schlepers vond dat er sprake was van een noodsituatie omdat de grote boom verkeerd kon omvallen. Ze verzocht tot vrijspraak. Bunk legde de man een taakstraf van 30 uur op voor het omzagen van de boom.

Officier van Justitie Inge Schaafsma sprak over een Twijzeler jaarwisseling met een baldadige sfeer met vernielzuchtige jongeren. Ze had voor bijna alle verdachten een taakstraf van 60 uur geëist. De 27-jarige man uit Twijzel hoorde een eis van 120 uur taakstraf mede door de mishandeling in café Prins. Hij kreeg dit vrijdagmiddag ook opgelegd door de rechter. Het OM had vrijspraak geëist voor de autosleutelaar uit Twijzel.

Verder was er nog een schadevergoeding van ruim 20.000 euro van de gemeente Achtkarspelen voor de vernieling van de bomen, het paaltje en het wegdek. Deze vergoedingen variëren van ruim 8.000 euro tot een bedrag - voor vier mannen - van zo'n 21.000 euro. Een minderjarige jongen (18 jaar) uit Twijzel werd verder vrijgesproken. Deze zaak was achter gesloten deuren bij de kinderrechter.