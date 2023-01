Sfeerbeheerder smeet met nekklem klant bewusteloos café uit

vr 13 januari 2023 17.00 uur

LEEUWARDEN - Een 27-jarige man uit Twijzel kreeg vrijdag een taakstraf van 120 uur opgelegd door politierechter Klaas Bunk. De sfeerbeheerder had vorig jaar een klant hardhandig de kroeg uitgezet waarbij het slachtoffer bewusteloos raakte.

De mishandeling vond op 3 juli 2022 plaats in café Prins in Kollumersweach.

"Er hing een geweldig goede sfeer en er was niks aan de hand." zo herinnerde de verdachte de bewuste dag. Hij was in het café aan de slag als sfeerbeheerder en het was extra druk als gevolg van een voetbaltoernooi. Tijdens een ronde door de kroeg werd hij plotseling in zijn kruis geslagen.

Nekklem

"Er waren wat mensen aan het ouwehoeren en ik zei: 'ophouden'." Nadat hij in zijn ballen was geslagen, pakte hij de stapper in de nekklem en bracht hem naar de deur. "Onderweg verzette hij zich en hij probeerde te trekken en hangen aan de arm." zo vertelde hij aan politierechter Klaas Bunk. Bij de deur viel hij voorover toen hij hem losliet.

Bewusteloos

Het slachtoffer had bij de politie verklaard dat hij in een melige bui de man een tikje bij zijn ballen had gegeven. Hij zou bewusteloos zijn geraakt door de nekklem die hij als reactie daarop kreeg. Hij werd het café uitgesleept. Zijn linker kaakkop was na het incident verbrijzeld.

Meerdere getuigen

De politie sprak tijdens het onderzoek met meerdere getuigen. De één zag dat het slachtoffer naar buiten werd gesleept en de Twijzeler had tegen iemand gezegd dat hij bij de deur op de grond was gevallen en mogelijk met zijn tanden op de tong had gebeten.

Een andere getuige had gezien dat zijn gezicht helemaal onder het bloed zat terwijl weer een ander hem hangend in de arm van de uitsmijter had gezien. De benen sleepten over de grond en zijn hoofd hing er slap bij.

De verdachte liet tijdens de rechtszaak weten dat hij het niet op een andere manier had kunnen doen. "Dit is de eerste keer dat dit mij overkomt...."

'Ik ben geen ruzie zoeker'

Het slachtoffer vorderde zo'n 2400 euro aan schade waarvan 2000 euro aan immateriële schade. In zijn slachtofferverklaring liet hij weten dat alles een impact heeft gehad op zijn sociale leven. "Er gingen gekke verhalen in de ronde over wat er was gebeurd. Het werd neergezet als ruzie zoeken. Dit kon toch niet want ik ben niet iemand die een ander pijn wil doen."

'De manier waarop...'

"Wat een beetje ouwehoeren was voor het slachtoffer, is anders opgevat door de verdachte" zo dacht officier van Justitie Inge Schaafsma. Hij had volgens haar wel een reden om hem eruit te zetten maar "de manier waarop - vind ik - niet kunnen en te ver gaan. Er zijn minder zware middelen om hem eruit te zetten. Hij heeft het - denk ik - ook overschat of onderschat." Uit camerabeelden bleek dat zijn benen slap waren en zijn hoofd naar beneden hing. "Dat slepen is al naar en vervolgens laat hij hem ook nog vallen" De verklaring van de verdachte dat slachtoffer aanspreekbaar was, is strijdig met het hele dossier. "Hij was wit in gezicht, hij kreeg onvoldoende lucht."

Het Openbaar Ministerie eiste een taakstraf van 120 uur. Deze eis was voor de mishandeling en het vandalisme tijdens de jaarwisseling in Twijzel. De gevorderde schadevergoeding stelde ze bij naar 415,36 + 750 euro (immateriële kosten). Deze werd ook toegekend. De officier vond 2000 euro aan smartegeld te hoog.

Advocaat Evert Kuiters verzocht op zijn beurt om een vrijspraak. "Als hij niet in zijn ballen was geslagen dan was er helemaal niets gebeurd" Ook betrof het volgens de raadsman maar een kort stukje lopen. "Misschien heeft het acht of negen seconden geduurd. Hij zou niet bewusteloos kunnen zijn geweest omdat hij voortdurend uit zijn greep probeerde uit te komen."