Vuurbult met oud en nieuw in Twijzel: verdachten ontkennen omzagen bomen

ma 20 december 2021 15.45 uur

LEEUWARDEN - De politierechter heeft maandag de rechtszaak aangehouden tegen twee broers uit Twijzel (23 en 27 jaar) en een 31-jarige ex-inwoner van Twijzel die betrokken zouden zijn geweest bij een grote vuurbult met oud en nieuw in hun woonplaats.

Aanhangwagen en schuttingmateriaal

Met oud en nieuw van dit jaar was er op de kruising van de Piterpôlle en de Simke Kloostermstrjitte in Twijzel een grote brandbult. Behalve spullen zoals sloopafval, kerstbomen en een aanhangwagen en schuttingmateriaal van een omwonende, werden er ook vijf bomen omgezaagd, waaronder een 43 jaar oude eik, die ook op het vuur belandden. De gemeente Achtkarspelen diende een schadeclaim in van meer dan 20.000 euro, voor de schade aan het wegdek en de omgezaagde bomen.

Voorwaardelijk aanhoudingsverzoek

De verdachten zouden pas vorige week zijn geconfronteerd met de claim van de gemeente. Advocaat Piet Sipma, die de twee broers bijstond, meldde dat zijn cliënten niet bereid zijn om voor het omzagen van de bomen op te draaien, omdat ze er niets mee te maken zouden hebben. Sipma deed, samen met collega-advocaat Harvey Crozier, aan het begin van de zitting een voorwaardelijk verzoek om de zaak aan te houden.

Cliënten bereid namen te noemen

De zaak kon daardoor in eerste instantie wel inhoudelijk worden behandeld, tot een van de procespartijen de behoefte zou voelen om alsnog om aanhouding te vragen. Dat aanhoudingsverzoek kwam uiteindelijk van de kant van officier van justitie Inge Schaafsma. Sipma had aan het begin van de zitting al aangekondigd dat zijn cliënten bereid waren om de namen te noemen van degenen die de bomen wél hadden omgezaagd.

Bouwmateriaal uit container

Dat deden de verdachten, ze noemden de namen van zes of zeven personen, waarvan de meesten in Twijzel wonen. De officier wil die personen alsnog door de politie laten horen. Voor het aanhoudingsverzoek werd gedaan hadden de verdachten al toegegeven dat ze in meer of mindere mate betrokken zijn geweest bij het ontstaan van de vuurbult. De 31-jarige verdachte had bouwmateriaal uit een container die bij hem op het erf stond op het vuur gegooid.

Anonieme getuigen

De 23-jarige had een kerstboom op de bult gesmeten. En hij had met de flex van de 31-jarige een ijzeren paaltje omgezaagd. Het paaltje zou hem al een hele tijd in de weg hebben gestaan. Zijn broer zou alleen maar naar de brandende bult hebben gekeken. Een getuige, die uit angst voor represailles anoniem wilden blijven, had verklaard dat alle drie verdachten materiaal uit de bouwcontainer op de bult hadden gesmeten. Een andere getuige had aan de politie verteld dat de broers en de medeverdachte ook bomen hadden omgezaagd. De 31-jarige zou bovendien de kettingzaag hebben geleverd waarmee dat was gebeurd.

“Houd het leuk, doe geen gekke dingen”

De verdachten bleven hardnekkig ontkennen. Daarop besloot de rechter om het verzoek van de officier van justitie te honoreren en de zaak aan te houden, zodat de politie nader onderzoek kan doen. Sikkema gaf de verdachten aan het eind van de zitting met het oog op de naderende jaarwisseling nog wel een boodschap mee: “Houd het leuk, doe geen gekke dingen. De gemeente en de samenleving zitten niet op dit soort dingen te wachten”.