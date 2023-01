DHRA wil toch blijven racen in Drachten

za 07 januari 2023 13.30 uur

DRACHTEN - "Dit eenzijdige en plotselinge besluit betekent een grote kapitaalvernietiging" zo vertelt Ronald van den Broek van DHRA. De DHRA, Dutch Hot Rod Association, is verantwoordelijke voor de organisatie van dragraces op vliegveld Drachten. Donderdag werd bekend dat er een einde gaat komen aan deze races daar.

Geïnvesteerd

"In april meldde D66 wethouder Hartog Heijs nog dat de komende jaren het stoplicht op groen staat voor het dragracen. Op basis van die toezegging heeft DHRA en promotor 402 enorm geinvesteerd in baanpreparatie en het evenementconcept van Dragrace Madness. Als we wisten, dat dat event in juni jl. de laatste editie was had dat ons tienduizenden euro's gescheeld" aldus Van den Broek.

Demonstraties

DHRA wil kijken of er nog mogelijkheden zijn om toch tot een akkoord te komen met Vliegveld Drachten. Inmiddels zijn er door medestanders oproepen gedaan om te gaan demonstreren in Drachten. Van den Broek: "Laat de DHRA komende week met onze jurist het dossier goed onderzoeken en de juiste reactie bepalen om te zorgen voor een vervolg van het dragracen. Dat is momenteel de beste manier om te reageren. We staan open voor elke informatie die ons in deze kwestie kan helpen."

Alle opties bekijken

"Eerste opzet is overleg en alle opties bekijken. Voor streetlegal is geen baanprep noodzakelijk dus dat is een optie. Andere optie is pro klasses met een prep die we elk weekend verwijderen. Andere locatie zou geweldig zijn maar niet reëel voor dit jaar." zo laat Ronald van den Broek deze site nog weten.