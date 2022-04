Smallingerland pakt door met Vliegveld Drachten

wo 20 april 2022 09.20 uur

DRACHTEN - Na anderhalf jaar praten lijkt de gemeente Smallingerland nu serieus door te pakken met vliegveld Drachten. Gesprekken met alle betrokkenen hebben geleid tot een plan, waarmee de al gevestigde bedrijven en ook nieuwkomers mee uit de voeten kunnen. Stichting Vliegveld Drachten neemt de exploitatie op zich. De inkomsten komen uit erfpacht, landingsrechten en andere bronnen. Een zogeheten kwartiermaker mag de komende tijd handen en voeten aan alle ideeën geven.

De al gevestigde bedrijven toonden zich enthousiast over het voorstel van burgemeester en wethouders, dat dinsdagavond tijdens de Ronde Tafel aan de orde kwam. De Vrienden van Vliegveld Drachten (EHDR) pleiten voor duidelijkheid. "We willen zekerheid", hield voorzitter Freerk Brouwer de raadsleden voor, "De gebruikers zoeken al jaren naar een oplossing. Dit is een prachtig plan. Het geeft ons zekerheid en ook een toekomst. Werk alsjeblieft mee en geef ons een toekomst."

Het jarenlange getreuzel met als klap op de vuurpijl een plan van de ELP-fractie om woningen op het vliegveld te bouwen is de ondernemers niet in de koude kleren gaan zitten. Vliegbedrijf Kavel 10 vroeg ook om duidelijkheid, werkte aan plannen mee maar besloot uiteindelijk om naar vliegveld Eelde te verhuizen, waar de onderneming miljoenen investeerde.

"Wij willen ook investeren", vertelde Freerk Brouwer dinsdagavond. Voorbeelden te over. Pieter Lantermans van HyFly wil bijvoorbeeld testvluchten met drones op waterstof vanaf Drachten uitvoeren. Zijn bedrijf is druk bezig met de ontwikkeling ervan. De handel in vliegtuigonderdelen wil Friesland Aviaton graag uitbreiden, maar als gevolg van alle onzekerheid stagneren de plannen al langere tijd. Dutch Houses wil 35 hangars met woning op het vliegveld realiseren. Airemotion Ballonvaarten wil vanuit Donkerbroek graag naar Drachten, waar het nu ook al gebruikmaakt van de facilteiten, aldus eigenaresse Hilda Paulusma.

Veiligheid

Zo lang hij er woont, maakt buurman Wiebe Slofstra zich al zorgen over de veiligheid op het vliegveld. Hij vroeg er tijdens de Ronde Tafel opnieuw aandacht voor. Wethouder Robin Hartogh Heys beaamde dat de situatie nog niet optimaal is. Landen en starten mag op één baan, waarvan het uiteinde nog van belijning moet worden voorzien en op andere punten verbeterd.

Vliegveld Drachten is geschikt voor vliegtuigen tot 6.000 kilogram. Zwaardere vliegtuigen mogen er niet landen of stijgen, omdat ze dan te dicht op de vlakbij liggende Wâldwei komen. "Het is nu niet de meest ideale situatie. De Inspectie Leefomgeving en Transport wil eerst duidelijkheid over de toekomst van het vliegveld en wil dan eventueel weer tweerichtingsverkeer op de baan invoeren", aldus wethouder Hartogh Heijs.

Dragraces

Ruimte voor de jaarlijkse dragraces blijft op Viegveld Drachten bestaan. Namens de organiserende Dutch Hot Rod Association (DHRA) informeerde C. Coper daar naar. Zorgen daarover maken hoeft absoluut niet, verzekerde wethouder Hartogh Heijs. Hij vertelde dat er deugdelijke afspraken over het voortbestaan van de dragraces in Drachten zijn gemaakt.