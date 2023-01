Brand in slooppand aan Noorderdwarsvaart in Drachten

zo 01 januari 2023 09.20 uur

DRACHTEN - In een pand op het kruispunt van de Raai en Noorderdwarsvaart in Drachten is op Nieuwjaarsdag brand uitgebroken. Er kwam rook uit het gebouw, waarop de brandweer rond 9.00 uur werd gealarmeerd. Zij kwamen ter plaatse en hebben de brand geblust.

Rondom het pand staan hekken, één van die hekken stond een beetje aan de kant. Waarschijnlijk smeulde het al een tijdje en is het later pas ontdekt.

Het is niet bekend of het pand moedwillig in brand is gestoken of dat vuurwerk de oorzaak is. Het pand staat al jaren leeg en in juli vorig jaar stond het volledig in brand. De brandweer kon moeilijk bij de brand komen. Voor de zekerheid werd ook de hoogwerker opgeroepen.

De brandweer is op een gegeven moment gestopt met blussen. De brandhaard zou onder de vloer zitten waar men lastig bij kon komen. Er is bovendien instortingsgevaar. Er is omstreeks 11.15 uur een kraan ter plaatse gekomen om het gebouw te slopen.

