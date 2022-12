Busje zwaar beschadigd door losgeschoten vrachtwagenklep

do 15 december 2022 23.00 uur

DRACHTEN - "Het was een enorme dreun", vertelde Arnold. Hij is de eigenaar van het busje dat nu zwaar beschadigd is. Hij zat donderdagavond met zijn vriendin op de bank toen hij het hoorde gebeuren.

Een vrachtwagen sloeg vanaf de Dwarswyk rechtsaf de Middelwyk op waarna het misging. De achterklep van de trailer schoot los en ramde het geparkeerde busje. De ruitenwisser is door de voorruit geknald, de deur is ontzet, de spiegel is kapot en er zit zelfs een gat in het dashboardkastje.

De chauffeur is gestopt en heeft samen met Arnold een schadeformulier ingevuld. Hij zal morgen contact opnemen met de verzekering om het verder af te handelen. Voorlopig kan hij niet rijden in de auto, aangezien de hele voorruit in stukjes ligt.

Op de beelden is te zien hoe de klep slingert en tegen de auto knalt. Het is overigens dezelfde camera die in oktober ook filmde hoe een jongeman een verlichte kerstslee uit de tuin van Arnold en zijn vriendin Eshme stalen.