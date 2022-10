Welke jongeman stal deze verlichte Kerstslee?

zo 09 oktober 2022 15.05 uur

DRACHTEN - Welke jongeman vond het nodig om zaterdagnacht een verlichte Kerstslee te stelen uit onze voortuin? Dat is de vraag die Arnold en Eshme zichzelf stellen. Dat misschien wel de meest versierde tuin aan de Middelwyk niet altijd onopgemerkt blijft, bleek ook dit weekeinde het geval. Een vooralsnog onbekende jongeman vond het nodig om rond 04.10 uur een verlichte Kerstslee met grof geweld los te trekken en mee te nemen.

Voor het vierde jaar op rij is ook dit jaar de voortuin van Arnold en Eshme omgetoverd. “Wij zijn op 1 oktober begonnen en doen dit elk jaar. Dit jaar alleen wat eerder. Wij worden hier zelf heel vrolijk van en ook alle voorbijganger vinden het geweldig", aldus Eshme. “Volgend weekend wordt ook binnen alles versierd”. Het is dit jaar voor het eerst dat een vandaal toeslaat in de voortuin.

Eshme hoopt dat de jongeman zich meldt en dat dit onderling opgelost kan worden. "ik heb de slee afgelopen week gekocht bij de kringloop. Hier gaan wij elk jaar opzoek naar een toevoeging in de tuin. Ik heb hem voorzien van nieuwe lampjes, want hij was stuk. Nu is die gestolen…”, zo laat Eshme weten. De vandaal is vastgelegd op een beveiligingscamera. “Als hij zich niet meldt gaan wij aangifte doen bij de politie...”.

