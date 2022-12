Inbraak overdag in woning in Grou

do 08 december 2022 12.27 uur

GROU - Er is woensdag ingebroken in een woning aan de Fûke in Grou. De inbraak vond overdag plaats tussen 12.45 uur en 18.30 uur.

Er is aangifte bij de politie gedaan. Het is onbekend wat er gestolen is. De politie zoekt getuigen of mensen in de buurt die camerabeelden heeft.