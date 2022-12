Inbraak bij supermarkt in Oosterwolde

zo 04 december 2022 20.15 uur

OOSTERWOLDE - In de nacht van zaterdag op zondag is er ingebroken bij een supermarkt in Oosterwolde. Bij de Poiesz supermarkt aan de Oostenburg werd de buit slechts gedeeltelijk meegenomen. Het grootste gedeelte bleef achter in de winkel.

De politie wil niet zeggen wat er precies is buitgemaakt. Wel is de politie op zoek naar mensen die rond 2.00 uur iets hebben gezien of camerabeelden hebben in de omgeving.