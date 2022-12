Damwâldster rijdt boompje om en gaat in schuurtje slapen

di 29 november 2022 17.00 uur

LEEUWARDEN - Een 30-jarige Damwâldster had de benen genomen, nadat hij in de nacht van 16 op 17 oktober vorig jaar met een rode Opel bestelauto op de Foarwei in Kollumerzwaag tegen een boom was gebotst. Vervolgens was hij in de buurt in een schuurtje in slaap gevallen, vertelde hij dinsdag aan politierechter Merel Joha.

Hechtenis geschorst

De Damwâldster was er vandoor gegaan, omdat hij bang was dat hij opgepakt zou worden. Hij was nog niet zo lang op vrije voeten, zijn hechtenis was geschorst, en hij was bang dat hij weer terug naar de gevangenis zou moeten. “Ik wist niet goed wat ik moest doen, ik ben in paniek gevlucht”, zei de Damwâldster.

Alsnog gemeld

De volgende dag meldde hij zich alsnog. In eerste instantie hing hij een verzonnen verhaal op en beweerde hij dat iemand anders achter het stuur van de Opel had gezeten. Eigenlijk wilde hij weten waar de auto was, erkende hij. Nadat hij op het bureau een verklaring had afgelegd, werd hij toch weer in hechtenis genomen.

Vorig jaar voor de rechter geweest

Op verzoek van zijn advocaat benadrukte hij dat de schade aan de gemeente, de boom lag plat, inmiddels is vergoed. De man was intussen, op 23 november vorig jaar, voor de rechter geweest. De politierechter moet er dan volgens de wet rekening mee houden hoe hoog de straf destijds zou zijn geweest als het vluchten na het ongeval toen ook was meegenomen.

Schuldigverklaring zonder straf

Officier van justitie Rink Janssens oordeelde dat de straf die de Damwâldster destijds kreeg – 6 maanden cel waarvan 3 voorwaardelijk voor verboden wapenbezit – niet hoger zou zijn geweest. Janssens eiste een schuldigverklaring zonder straf. Daar ging de rechter in mee. Zij vond dat de Damwâldster de consequenties van zijn gedrag al had ondervonden, toen hij nadat hij zich op het bureau had gemeld, terug moest naar de gevangenis.