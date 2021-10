Automobilist vlucht na crash in Kollumerzwaag

zo 17 oktober 2021 09.11 uur

KOLLUMERZWAAG - Een automobilist is zaterdagnacht op de vlucht geslagen na een crash op de Foarwei in Kollumerzwaag. Het eenzijdige ongeval vond omstreeks 1.30 uur plaats.

Nadat een getuige de politie en ambulance had gebeld, werd korte tijd later duidelijk dat er niemand meer in het voertuig zat. Het ongeval vond plaats ter hoogte van de Spar in het dorp.

Verdachte in beeld

De politie liet zondag weten dat bekend is wie de auto heeft bestuurd. "De verdachte is bij ons bekend, maar we hebben hem nog niet aan kunnen houden." De man wordt verzocht zich te melden bij de politie, anders zal de politie zich binnenkort bij hem melden om de zaak af te handelen.

FOTONIEUWS