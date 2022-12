Laatste supermarkt van Drogeham ten onder aan hoge energiekosten

ma 28 november 2022 22.45 uur

DROGEHAM - Buurtsuper Drogeham aan de Buorren in Drogeham sluit op 3 december de deuren. De supermarkt is ten onder gegaan door de enorme stijging van de energieprijzen.

Sinds februari 2018 werd de supermarkt gerund door John en Sunnifa Bruggeman. "Een bericht waarvan we nooit gedacht hebben dit te hoeven schrijven. Na lang onderhandelen en veel gesprekken met de Holding hebben wij moeten concluderen dat het zo niet langer kon. Vele plannen hebben op tafel gelegen, waarvan sluiten de enige juiste uitkomst lijkt."

In november deelde het ondernemersechtpaar op Facebook al hun zorgen over de toegenomen energieprijzen. Geruchten gonsden toen door het dorp over de winkel. "Als gevolg van de stijgende energiekosten hebben we het erg lastig. Onze energiekosten zijn explosief gestegen van € 1.500 naar € 10.000 per maand. Hierdoor hebben we helaas soms andere keuzes moeten maken." zo lieten ze destijds weten.

In die tijd waren de schappen leger dan normaal en dat kwam volgens de buurtsuper ook omdat de groothandel goedkopere prijzen wilde onderhandelen en soms producten niet afnam van bepaalde producenten.