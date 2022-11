Transformator bij Tytsjerk gaat in stukken geborgen worden

di 15 november 2022 15.00 uur

TYTSJERK - De 250 ton wegende transformator van TenneT, die in een weiland bij Tytsjerk ligt, wordt in stukken geborgen. Dat bevestigt woordvoerder Matthijs Coops van TenneT aan WâldNet. "Het bedrijf dat dat gaat doen, gaat daarvoor nu een plan maken."

De transformator viel op 7 september om toen de grond van een landweggetje wegzakte. Door de val is de trafo hoogstwaarschijnlijk kapot gegaan. Om dat te controleren zou hij rechtop gezet moeten worden en dat is onmogelijk in het gebied met 'dolle' grond.

Coops kan niet zeggen hoe groot de delen zijn. "Het is in elk geval uitgesloten dat hij in één keer geborgen gaat worden." Er zal bovendien een nul-meting worden gedaan om er ook zeker van te zijn of er eventueel schade ontstaat bij de berging. "Er zit ook wat olie in en dat moet op een goede manier geborgen worden."

Er wordt bovendien goed gekeken naar eventueel hergebruik. Als er nog bruikbare onderdelen in de transformator zitten, dan zullen deze hergebruikt worden.

Omdat er nog een nieuwe transformator in bestelling stond, zal over ongeveer een jaar een zelfde soort transformator naar het transformatorstation aan de Rustenburgerweg gereden worden. Welke route dan genomen wordt, is momenteel ook in onderzoek.

De transformatoren inclusief het gehele transport kosten (per keer) 2.5 miljoen euro.