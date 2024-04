Anke Bijlsma benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau

vr 26 april 2024, 16.21 uur

NES (NOARDEAST FRYSLAN) - Cultuurvrouw Anke Bijlsma uit Nes is vrijdag benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Bijlsma kreeg in de Statenzaal in het provinciehuis de versierselen opgespeld door commissaris van de Koning drs. A.A.M. Brok.

Anke Bijlsma is oprichter en directeur van de Theaterkerk van Nes. Ze maakt zich in de breedste zin van het woord al jaren sterk voor cultuur, taal, leefbaarheid, landschap en natuur in Noordoost Fryslân.

Bijlsma vervult een centrale rol bij diverse culturele projecten en initiatieven die Noordoost Fryslân op de kaart zetten. Noordoost Fryslân is volgens Bijlsma niet het einde van de wereld maar het begin.

"Bijlsma is een inspirator en verbinder in hart en nieren. Ze weet als geen ander cultuur in te zetten om mensen, ideeën en delen van ons land met elkaar te verbinden en plattelandsthema’s bij een breed publiek onder de aandacht te brengen. Ze is daarmee een oprecht ambassadeur voor Noordoost Fryslân en Fryslân," zo zei commissaris van de Koning Brok in zijn speech.

Voorbeelden van projecten waar Bijlsma betrokken bij was zijn o.a. de Waddenopera Peter Grimes, de ‘Dag van de visserij’, de ‘Laatste dagen van de Dorpsgek’, en De ‘Rede fan de Geest’. Ook was ze actief voor de Landschapstriënale, de provincie Fryslân, de Stichting Sense of Place en de Garnalenfabriek.

Verder was ze oprichter van de actiegroep ‘Red de Sionsberg’ in Dokkum, zette ze zich in voor de Stichting Vitale Waddenkust en de Gebiedscommissie Gaswinning Ternaard. Ook is ze een tijd opstapper geweest van KNRM-station Lauwersoog.

Sinds 2018 is ze directeur van de Stichting Theaterkerk Nes, het noordelijkst gelegen theater op de vaste wal. Anke Bijlsma trok bij haar projecten samen op met haar vorig jaar overleden man, kunstenaar Gerrit Breteler en werkt samen met haar dochter Anne-Goaitske Breteler en Hylke Breteler die ook aan de weg timmeren in de cultuursector.