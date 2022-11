Pony schrikt van militaire oefening en loopt weg

do 10 november 2022 18.30 uur

DRACHTEN - Dierenambulance Zuid Oost Friesland heeft er donderdag voor gezorgd dat een geschrokken pony weer herenigd kon worden met de eigenaar. Het dier was geschrokken van de internationale oefening Falcon Autumn bij vliegveld Drachten. De pony heeft het op een lopen gezet en werd later aangetroffen bij het Verkeers Educatie Centrum aan de Knobben in Drachten.

De politie was gebeld, maar die konden niet komen. De dierenambulance wist het dier te kalmeren en hebben geprobeerd om de chip uit lezen. Helaas was de pony niet geregistreerd. Het educatie cenrum kon de pony daar niet houden, omdat er bij hun veel bezoekers kwamen met auto's en er nog meer helikopters zouden komen in verband met de oefening. Dit gaat allemaal niet samen met een angstige ponny.

Met behulp van een pallet wisten de vrijwilligers het dier in de bus te krijgen. Een auto van het leger heeft de dierenambulance geëscorteerd, omdat de weg naar de opvang was afgesloten voor de oefening. De eigenaar was erg blij dat het dier weer terecht was.